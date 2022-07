Inter, oggi ad Appiano nuovo allenamento congiunto. Torna Skriniar? – CdS

L’Inter in questi giorni sta svolgendo e completando il ritiro pre-campionato ad Appiano Gentile. Oggi ci sarà un nuovo allenamento congiunto con Inzaghi che riavrà Milan Skriniar.

ALLENAMENTO – Partitina del giovedì o più comunemente noto, allenamento congiunto. Così si può definire il test che questo pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi andrà a svolgere ad Appiano Gentile. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo Fc Milanese e Novara, la nuova avversaria dell’Inter sarà la Pro Sesto, altra squadra di Serie C (vedi articolo). Se è vero che non è un impegno “ufficiale” bensì un modo per completare al meglio l’allenamento con una partita intensa, Simone Inzaghi raccoglierà altre indicazioni utili per il futuro sperando di recuperare qualche pezzo, come Milan Skriniar. Secondo il quotidiano infatti, il giocatore dopo essersi allenato ieri per il secondo giorno consecutivo con i compagni, oggi potrebbe mettere finalmente minuti nelle gambe contro la Pro Sesto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti