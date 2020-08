Inter, obiettivo Europa League: un problema in vista...

Inter, obiettivo Europa League: un problema in vista della semifinale – Rai

Condividi questo articolo

L’Inter ha superato l’ostacolo Bayer Leverkusen, approdando dunque in semifinale di Europa League dove ad attendere ci sarà la vincente di Shakhtar-Basilea. Secondo Thomas Villa di “Rai Sport”, Conte ha solo un problema in vista del match

OBIETTIVO – L’Inter punta l’Europa League dopo aver superato l’ostacolo Bayer Leverkusen, sottolinea Thomas Villa su “Rai Sport”: «L’Europa nel mirino dell’Inter, che cresce di partita in partita. Il match vinto contro i tedeschi ha visto i nerazzurri fornire la miglior prestazione stagionale. Trascinata da un incontenibile Romelu Lukaku, sempre di più punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo, l’Inter ha mostrato miglioramenti sotto tutti gli aspetti».

UN PROBLEMA – Antonio Conte ha avuto risposte anche dalla panchina dell’Inter, ma in vista della semifinale c’è un problema: «Anche dalla panchina sono arrivate buone notizie, con Alexis Sanchez, Christian Eriksen e Victor Moses capaci di fare il loro ingresso e incidere. L’unico problema di Conte in vista della semifinale sono proprio le condizioni di Sanchez, alle prese con un risentimento muscolare. Difficilmente sarà disponibile per la semifinale».