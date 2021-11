Inter, obiettivo chiaro: le possibili scelte di Inzaghi contro lo Sheriff – Sky

Domani alle 21 si giocherà Inter-Sheriff. I nerazzurri si giocano quindi una fetta importante della qualicazione agli ottavi di Champions League. Ecco le ultime sui nerazzurri secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport

EUROPA – «L’obiettivo dell’Inter è superare il girone di Champions League. I nerazzurri domani hanno un’occasione da sfruttare per superare lo Sheriff in classifica. C’è ancora qualche dubbio di formazione, ma rientra Lautaro Martinez con Dzeko piu di Sanchez al sua fianco. In difesa c’è de Vrij, mentre vediamo sugli esterni. Occhio anche a Vidal a centrocampo».