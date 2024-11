Inter, nuovo infortunio! Si ferma un portiere ad Appiano Gentile

Nuovo giorno di lavoro ad Appiano Gentile e nuova notizia che riguarda l’infermeria, in particolare un portiere dell’Inter che ha subito un piccolo problema alla mano sinistra. Ulteriori controlli saranno svolti nei prossimi giorni.

NUOVO STOP – Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, ha subito un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra, un infortunio che lo costringerà a un periodo di valutazione quotidiana. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, e lo staff medico ha specificato che le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno per determinare i tempi di recupero. Il trauma distorsivo riportato da Di Gennaro potrebbe non essere di gravità eccessiva, ma richiede cautela. La mano è una parte fondamentale per un portiere, e ogni lesione, anche di lieve entità, può influire sulle prestazioni e, soprattutto, sulla sicurezza del giocatore in campo. Al momento, non sono stati comunicati dettagli precisi sui tempi di recupero, ma l’obiettivo sarà evitare complicazioni che potrebbero allungare l’assenza.