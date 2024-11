Inter, numeri da record per Inzaghi! Fiorentina in un momento decisivo

Dopo il successo in Champions League contro il Lipsia, l’Inter si prepara a tornare in campo per la 14ª giornata di Serie A. Domenica 1 dicembre, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina al “Franchi” alle 18:00, in una sfida che si preannuncia cruciale per consolidare il momento positivo della squadra di Simone Inzaghi.

NUMERI DA RECORD – L’Inter arriva a Firenze forte di statistiche che testimoniano un’ottima continuità di rendimento. La squadra milanese è l’unica in Serie A ad aver trovato il gol in tutte le partite disputate in questa stagione, distinguendosi anche in Europa per la sua prolificità. Nei cinque grandi campionati europei, solo Paris Saint-Germain e Bayern Monaco condividono con i nerazzurri questo primato. I nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 16 partite di campionato e vantano una straordinaria capacità di segnare in trasferta: 41 gol in Serie A nel 2024, un risultato superato solo nel 1949 (46 reti) e nel 2021 (43 reti). Numeri che testimoniano non solo una solidità offensiva, ma anche una grande maturità nel gestire le partite lontano da San Siro.

LA MIGLIORE FORMAZIONE – Nonostante l’assenza di Benjamin Pavard, fuori per un mese a causa di un infortunio, l’Inter può contare sull’ascesa di Yann Aurel Bisseck. Il giovane difensore tedesco sta dimostrando di poter essere una valida alternativa, crescendo partita dopo partita e guadagnando fiducia. La squadra potrà contare sui rientri di due pedine fondamentali: Hakan Calhanoglu e Lautaro Martínez. Il centrocampista turco rappresenta il metronomo del gioco interista, capace di dettare i ritmi e incidere con qualità sulle palle inattive.

SCONTRO IMPORTANTE – L’Inter occupa attualmente il secondo posto in campionato e in Champions League, dimostrando una competitività ai massimi livelli su entrambi i fronti. La sfida contro la Fiorentina rappresenta un banco di prova importante per mantenere il passo della capolista e consolidare la fiducia del gruppo. Domenica sarà fondamentale confermare la solidità e l’efficacia che hanno contraddistinto i nerazzurri finora. Con il vento in poppa e i numeri dalla loro parte, gli uomini di Inzaghi sono pronti a regalare un’altra prestazione convincente.