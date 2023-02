Inter, i numeri degli attaccanti impressionanti contro il Milan – TS

L’Inter dovrà vedersela questa sera contro il Milan. I 3 attaccanti convocati da Simone Inzaghi, ossia Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, hanno numeri impressionanti con i rossoneri, come viene sottolineato da Tuttosport.

RETI SEGNATE – Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku: questi gli incubi del Milan di Stefano Pioli. Simone Inzaghi può vantare questa sera un parco attaccanti di qualità estrema e soprattutto molto efficace nelle sfide con i rossoneri. Il bosniaco ha segnato sette volte contro il Milan, cinque con la maglia della Roma e due con quella nerazzurra. Edin ha deciso inoltre l’ultimo Derby di Supercoppa Italiana, segnando il momentaneo 2-0 dell’Inter. Lautaro Martinez ha colpito il Milan sei volte, è addirittura il più prolifico nella stracittadina di Milano. L’ultimo, ma non per importanza, è Romelu Lukaku, che non è mai rimasto a digiuno con il Milan. Cinque partite, cinque gol per il belga, che potrebbe avere un’occasione dal primo minuto anche questa sera dopo la partita con l’Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna