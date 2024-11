Inter, novità da Frattesi e Acerbi in allenamento. La data nel mirino

L’Inter è tornata ad allenarsi proprio oggi in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Lipsia in UEFA Champions League. Ci sono novità su Davide Frattesi e Francesco Acerbi, le racconta Matteo Barzaghi su X.

INFORTUNI – La sfortuna perseguita l’Inter nelle ultime settimane. Da Roma ad ottobre ogni partita porta ad un infortunio diverso. Hakan Calhanoglu si è fermato due volte, idem Francesco Acerbi, Davide Frattesi e ieri anche Benjamin Pavard. Il francese domani farà gli esami per capire l’entità del suo infortunio, sarà perciò sicuramente assente per la difficilissima trasferta di Firenze. La Fiorentina di Raffaele Palladino è la grande sorpresa del campionato, l’Inter non dovrà sottovalutare affatto l’impegno.

Inter, la data del recupero degli infortunati!

RIENTRI – Ieri sera l’Inter ha vinto contro il Lipsia per 1-0 e fatto un ulteriore passo verso gli ottavi di finale di Champions League. Oggi la squadra si sta allenando ad Appiano Gentile e già comincia la preparazione per la gara di campionato di domenica alle ore 18. Dal ritrovo odierno arrivano importanti novità spiegate da Matteo Barzaghi: Francesco Acerbi e Davide Frattesi hanno fatto lavoro personalizzato, ma sul campo. Non solo, i due giocatori dovrebbero rientrare in gruppo venerdì. Ciò avverrà solo se continueranno il lavoro in maniera positiva. Inzaghi lo spera fortemente.