Inter, grosse novità dall’allenamento: due rientri certi con la Lazio!

Simone Inzaghi sorride alla vigilia di Inter-Lazio, di fronte al recupero completo di due suoi nerazzurri. Ecco tutte le notizie che arrivano dall’allenamento ad Appiano Gentile.

BUONA NOTIZIA – Alla vigilia di un delicatissimo scontro come Inter-Lazio, Marco Baroni trova una spiacevole notizia sui suoi biancocelesti, mentre Simone Inzaghi ne registra una piuttosto positiva. Dall’allenamento pomeridiano, appena terminato, arriva infatti un’ottima notizia: due su quattro giocatori alle prese con degli infortuni (Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez) sono completamente recuperati.

Le novità sui nerazzurri di Inzaghi alla vigilia di Inter-Lazio

IL QUADRO – Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard, infatti, hanno svolto tutta la seduta d’allenamento di oggi in gruppo e sono pronti ad essere nuovamente convocati da Simone Inzaghi. In Inter-Lazio, infatti, ci sarà posto anche per loro in panchina e non solo, perché l’allenatore piacentino sembra propenso a schierare l’armeno addirittura dal primo minuto. La certezza su questa scelta, però, si potrà avere solo domani, dopo che i nerazzurri avranno completato la rifinitura in vista dell’appuntamento serale a San Siro. Situazione diversa, invece, per Lautaro Martinez e Davide Frattesi, che ad Appiano Gentile continuano a svolgere lavoro differenziato. La piccola speranza di vedere il centrocampista italiano di nuovo disponibile per Inter-Lazio, quindi, svanisce definitivamente alla vigilia. Queste, in sintesi, le ultime novità riportate dal giornalista Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport 24.