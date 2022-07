Inter-Novara, oggi allenamento congiunto! Le informazioni sull’amichevole

L’Inter oggi disputerà un allenamento congiunto, ossia qualcosa di poco meno di un’amichevole, contro il Novara. Ecco le informazioni sulla nuova partita.

IN CAMPO – Il Novara, società neopromossa in Serie C, annuncia che oggi sarà ospite dell’Inter per un allenamento congiunto. Si gioca ad Appiano Gentile alle ore 18.30, a porte chiuse. È il secondo test di questo tipo per i nerazzurri, dopo quello con la Milanese della prima settimana di ritiro finito 10-0 (vedi highlights). Non si tratta di una vera e propria amichevole, ma di una semplice sgambata. Improbabile possa andare in diretta TV o streaming, sia perché a porte chiuse sia perché l’Inter non li ha mai trasmessi in precedenza. Il club allenato da Marco Marchionni a breve sarà alla Pinetina, lasciando il suo ritiro di Chatillon. Per l’Inter, dopo il Novara, il prossimo “vero” test sarà quello in casa del Lens sabato alle ore 18.30 (vedi calendario).