Inter, non solo Lautaro Martinez: a Los Angeles arrivano altri pilastri!

Dopo Lautaro Martinez altre colonne portanti dell’Inter raggiungono Los Angeles. Ecco a che punto è il gruppo di Chivu, in vista dell’imminente inizio del Mondiale per Club.

NON SOLO IL CAPITANO – Il puzzle della nuova Inter prende sempre più forma in America. La squadra di Cristian Chivu, che si trova alle prese col quarto giorni di preparazione per il Mondiale per Club, sta pian piano accogliendo tutti i pezzi mancanti. Per via degli impegni con le Nazionali delle scorse settimane, infatti, molti giocatori hanno dovuto raggiungere gli USA con qualche giorno di ritardo. Finalmente, però, il nuovo allenatore ha potuto avere il piacere di lavorare anche insieme al capitano dell’Inter, che ha raggiunto i suoi compagni nelle scorse ore. Lautaro Martinez, però, non è l’unico pilastro nerazzurro che è approdato a Los Angeles.

L’Inter di Chivu prende forma: ecco chi ha raggiunto Los Angeles nelle ultime ore

I NUOVI ARRIVI – Dopo Lautaro Martinez anche altri importanti giocatori nerazzurri hanno finalmente raggiunto i pressi di Beverly Hils, sede del ritiro americano dell’Inter. Le immagini di SportMediaset, infatti, hanno pizzicato anche l’arrivo di altre figure interiste. Dagli olandesi Stefan De Vrij e Denzel Dumfries (festosamente accolto da Aurel Bisseck), al polacco Nicola Zalewski, fino all’attesissima new entry Luis Henrique. A Los Angeles, poi, sono arrivati anche il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il dirigente Piero Ausilio. I due, che hanno raggiunto il collega Dario Baccin negli Stati Uniti, saranno al fianco della squadra di Chivu per tutto il cammino al Mondiale per Club.