Inter, non solo Cuadrado salta l’allenamento di rifinitura! Una possibilità – Sky

Notizia dell’ultima ora riguarda l’infortunio di Juan Cuadrado, costretto a restare a casa per l’esordio dell’Inter in questa Champions League contro il Real Sociedad. Come lui, secondo quanto riportato da Sky Sport anche un altro giocatore non ha svolto l’allenamento di rifinitura.

ALTRO ASSENTE – Juan Cuadrado ha saltato l’allenamento di rifinitura, ma non è l’unico. Come lui anche Stefano Sensi, che però era già stato escluso dall’Inter nella lista UEFA. Da capire se il motivo dell’assenza del centrocampista italiano riguarda un problema fisico – proprio come il colombiano -, oppure semplice scelta tecnica considerando la sua assenza, appunto, in lista.