Inter, non ti resta che Dumfries! Col Feyenoord sale un’ipotesi – TS

Vigilia della partita di Champions League tra Feyenoord e Inter. Dumfries è l’unico esterno a disposizione di mister Inzaghi, che pensa ad una formazione.

IL SOPRAVVISSUTO – Da “Non ci resta che piangere” della favolosa coppia Troisi-Benigni a “Non resta che Dumfries“, a dirigere qui è Simone Inzaghi. L’Inter domani si presenterà a Rotterdam per sfidare il Feyenoord con un solo esterno a disposizione su cinque. Ovvero con Denzel Dumfries. L’esterno olandese l’unico “sopravvissuto” nella lunga schiera di infortuni che ha colpito in quel reparto la squadra di Simone Inzaghi. Infatti, non ci saranno Matteo Darmian, Nicola Zalewski, Carlos Augusto e per ultimo il padrone della fascia sinistra Federico Dimarco (clicca qui per i tempi di recupero). Secondo Tuttosport, Inzaghi è intenzionato ad andare col suo modulo canonico: ossia il 3-5-2. Seppur con dei dovuti cambiamenti.

La probabile formazione di Inzaghi per Feyenoord-Inter: Dumfries in posizione canonica

SPOSTAMENTI – I cambiamenti nel 3-5-2 dell’Inter anti Feyenoord interesseranno la difesa e le corsie. Dumfries potrebbe agire nella sua posizione naturale di laterale di destra, con Alessandro Bastoni nell’inedita posizione di ala sinistra. In tal senso, Yann Aurel Bisseck eserciterebbe da braccetto. Poi in difesa, dentro Benjamin Pavard, Stefan de Vrij o Francesco Acerbi. Oggi Inzaghi, proprio in vista della rifinitura delle 12, deciderà il tutto. Occhio anche ai diffidati, nell’Inter sono cinque (clicca qui per conoscerli).

(3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.