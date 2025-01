Inter, non hai alternative: serve rispondere al Napoli! Il ‘trucco’ – CdS

L’Inter questa sera è chiamata a rispondere alla pesantissima vittoria del Napoli nello scontro diretto contro l’Atalanta. A San Siro arriva l’Empoli.

RISPOSTA – Un solo risultato e niente più per l’Inter: ossia la vittoria. I nerazzurri sono chiamati a dare una risposta, dopo la vittoria pesantissima del Napoli sul campo dell’Atalanta per 2-3 (leggi QUI com’è andata a Bergamo). A San Siro arriverà l’Empoli di Roberto D’Aversa, con fischio d’inizio alle ore 20.45 (qui per tutte le info sulla partita). Lautaro Martinez e compagni non hanno altre vie se non quella di portare a casa i tre punti per mantenersi in scia Napoli e tentare il sorpasso vista anche la partita da recuperare a febbraio contro la Fiorentina. Da stasera la corsa scudetto potrebbe trasformarsi in una bagarre a due, ma occorre non sbagliare.

Inter, contro l’Empoli un errore da non ripetere (assolutamente)

CHIUDERE – Sulla carta, partita abbordabile per l’Inter, ma occhio alle insidie. Sì, perché nelle ultime settimane la squadra di Simone Inzaghi ha accusato qualche segno di stanchezza sia fisica che mentale. Tra Riad e recupero col Bologna, la squadra si è fatta rimontare amaramente non riuscendo a portare a casa né trofei e né punti. Contro l’Empoli il trucco, seppur banale, è quello di chiudere immediatamente la partita. L’Inter è chiamata a compiere quattro grandi prestazioni da qui a fine gennaio (Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco). Per poi arrivare a febbraio, più alleggerita per quanto riguarda la Champions League, è concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno