Inter, niente ritiro ad Appiano Gentile alla vigilia: cambio di programma – Sky

Inter concentrata sulla prossima partita ma senza ossessione. La squadra di Inzaghi nelle prossime ore si ritroverà ad Appiano Gentile ma senza continuità “notturna”. Come riportato da Sky Sport, stavolta non è previsto il ritiro della vigilia

WEEKEND SENZA RITIRO – L’Inter di Simone Inzaghi continua a preparare la partita contro la Salernitana in programma domani sera a San Siro. L’allenamento odierno agli ordini di Inzaghi è previsto nel pomeriggio. La novità del weekend è che per Inter-Salernitana non ci sarà il ritiro ad Appiano Gentile nel giorno della vigilia. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – la squadra nerazzurra tornerà a casa stasera. E poi si ritroverà domani mattina, nuovamente ad Appiano Gentile, per la rifinitura proprio nel giorno della partita.