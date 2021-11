Inter, niente riposo: in campo sotto la pioggia in vista dello Sheriff

Niente riposo in casa Inter dopo la vittoria di ieri a San Siro contro l’Udinese. La squadra nerazzurra è infatti scesa in campo ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, è iniziata la preparazione alla sfida europea di mercoledì contro lo Sheriff.

ALLENAMENTO – Il day after di Inter-Udinese non prevede alcun riposo per gli uomini di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono infatti ritrovati ad Appiano Gentile sotto la pioggia per iniziare a preparare la sfida di mercoledì sera contro lo Sheriff. Un programma molto serrato quello dell’Inter, che dovrà anche partire per Tiraspol, dove si giocherà la partita. Di seguito, alcune foto della seduta di questa mattina, pubblicate dall’account Twitter ufficiale della società.

📷 | FOTO Allenamento sotto la pioggia per i nerazzurri questa mattina ad Appiano 💪☔️ 👉 https://t.co/72QvvgHocv#ForzaInter pic.twitter.com/GndFPjfTAb — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 1, 2021