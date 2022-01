Inter, nessun riposo: subito in campo dopo la vittoria con l’Empoli

Nessun riposo per l’Inter, neanche dopo i supplementari contro l’Empoli in Coppa Italia. I nerazzurri sono scesi subito sul campo di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Obiettivo Venezia.

ALLENAMENTO – Inter subito in campo dopo il 3-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia contro l’Empoli. Niente riposo quindi per i nerazzurri, che si sono allenati oggi in vista dell’impegno di sabato contro il Venezia. Anche se resta ancora da capire se la sfida si disputerà o meno, considerati i numerosi casi di COVID-19 che hanno colpito la squadra veneta.