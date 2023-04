Inter, nessun riposo! Subito allenamento ad Appiano Gentile: la situazione – SM

L’Inter torna subito ad allenarsi dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Testa subito al campionato e quindi alla sfida di domenica 30 aprile a San Siro contro la Lazio. Di seguito la situazione del dettaglio secondo quanto riportato da Sportmediaset.

SUBITO ALLENAMENTO – Non c’è tempo per la squadra di mister Simone Inzaghi di riposare. Gruppo al completo subito in campo questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento di scarico dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Buone notizie per quanto riguarda Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu usciti affaticati dalla sfida contro i bianconeri, ma disponibili per la partita di domenica contro la Lazio.