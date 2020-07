Inter, nel 2020 la difesa preoccupa Conte: torna Skriniar. Due dubbi – CdS

L’Inter nel 2020 ha mantenuto la porta inviolata solo in due occasioni. In difesa Antonio Conte avrà gli uomini contati ma tornano i “titolari”. Un solo dubbio in attacco.

LA DIFESA SCRICCHIOLA – L’Inter di Antonio Conte nelle ultime cinque giornate ha concesso ben sette reti, raggiungendo quota trentuno gol stagionali. Numeri poco confortanti considerando l’ottimo inizio di stagione. Come se non bastasse, il tecnico è pronto a schierare la quinta linea difensiva diversa in sei partite: non ci saranno Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio, in compenso torna Diego Godin titolare e Milan Skriniar dalla qualifica.

RESTO DEL CAMPO – Contro il Verona giovedì sera sarà un ottimo banco di prova per rimettersi in riga soprattutto con la concentrazione e la serenità, quella che manca in questo momento a Lautaro Martinez. L’argentino sta attraversando il momento più brutto della sua esperienza all’Inter, e il tecnico dovrà scegliere a questo punto solo uno tra lui e Alexis Sanchez, per far coppia con Romelu Lukaku. Per la fascia sinistra solo uno tra Cristiano Biraghi e Ashley Young.

