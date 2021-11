Inter Napoli, vendita vietata (per ora) a chi risiede in Campania – CdS

Inter-Napoli alla ripresa del campionato sarà uno dei big-match della tredicesima giornata, e andrà in scena domenica 21 novembre alle 18. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, il club nerazzurro ha annunciato la vendita libera dei biglietti (vedi articolo) ma non ai residenti in Campania.

BIGLIETTI – Inter-Napoli, andrà in scena domenica 21 novembre alle ore 18, in vista della tredicesima giornata di Serie A. Il sito ufficiale del club nerazzurro, al momento, vieta la vendita dei biglietti ai tifosi residenti in Campania chiaramente per motivi legati alla sicurezza, ma ciò per in attesa di indicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Fulvio Padulano