Inter-Napoli, una vetta da prendere e un assalto da respingere

Inter-Napoli chiude il terzo blocco di partite di questa stagione, perché dopo il match delle ore 20.45 la Serie A si ferma per un’ennesima sosta per le nazionali. In palio c’è la vetta della classifica.

AAA SORPASSO CERCASI – Inter-Napoli può voler dire prima fuga, ribaltone in classifica o inserimento di un terzo incomodo. Al Meazza passano molti degli scenari di come la Serie A si svilupperà nella parte centrale del campionato, con la partita di stasera che dirà molto in chiave classifica. Una vittoria dell’Inter farebbe chiudere al meglio la serie di sette incontri da sosta a sosta, tutti vinti tranne la dormita con la Juventus. Un successo del Napoli varrebbe di nuovo il +4, con l’ex Antonio Conte che si rilancerebbe alla grande. Mentre un pareggio, quello più auspicato dalle dirette concorrenti, riporterebbe sotto proprio la Juventus (ieri ha effettuato l’aggancio al terzo posto) con possibili inserimenti di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Ed è meglio evitare di tenere così aperta la lotta.

Inter-Napoli, c’è un ex da battere

IL PASSATO CHE RITORNA – Inter-Napoli vuol dire anche Conte contro Simone Inzaghi. I due si sono avvicendati sulla panchina nerazzurra nel 2021, dopo che il primo aveva vinto il campionato. Quello che il secondo ora deve difendere proprio da chi lo ha preceduto, e che proverà a farlo con le armi migliori. Tornano Marcus Thuram e Nicolò Barella rispetto all’Arsenal, così come Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. La squadra più forte, anche se coi Gunners chi li ha sostituiti non li ha certo fatti rimpiangere (e c’è l’ex Piotr Zielinski che scalpita). Nei partenopei Conte va forte su un altro ex: Romelu Lukaku. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Napoli, collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.