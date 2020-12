Inter-Napoli, un solo dubbio per Conte oltre ad Hakimi (oggi più no che sì)

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Napoli forse decreterà chi ha più voglia di scudetto. O verosimilmente chi ha più paura di perderlo. Le scelte di Conte terranno in considerazione non solo lo stato di forma della propria squadra, ma anche l’assetto tattico degli avversari. Da sbrogliare ancora un paio di ballottaggi

SOLITI TITOLARISSIMI – Vigilia tranquilla in casa Inter, sebbene Antonio Conte debba far fronte ad assenze importanti (vedi articolo). Praticamente confermata in blocco l’Inter “titolare”, schierata con il 3-5-2 migliore possibile. In porta il capitano Samir Handanovic, coperto dal trio formato da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, schierati così da destra verso sinistra. Contro il Napoli in attacco Romelu Lukaku ritrova Lautaro Martinez come spalla. Scelte quasi obbligate per Conte, che va sul sicuro.

ULTIME DECISIONI – A centrocampo l’unico dubbio, che si aggiunge alla valutazione delle ultime ore. Le certezze si chiamano Nicolò Barella e Marcelo Brozovic in mezzo, oltre ad Ashley Young sulla sinistra. Il ballottaggio è per la terza maglia in mezzo al campo: nonostante Roberto Gagliardini sia in netto vantaggio, le quotazioni di Christian Eriksen sono in rialzo per non abbassare troppo la guardia contro il 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso. La presenza del danese sarebbe favorita dalla scelta di un terzino – più Matteo Darmian che Danilo D’Ambrosio (vedi focus) – sulla destra, qualora le novità su Achraf Hakimi non fossero confortanti per schierarlo dal 1′.