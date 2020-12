Inter-Napoli, un solo ballottaggio nella mente di Gattuso – Sky

Gennaro Gattuso Napoli

Pochi dubbi in vista di Inter-Napoli (mercoledì alle 20.45) per Gennaro Gattuso. Ecco le ultime di formazione che riporta “Sky Sport”.

BALLOTTAGGIO – In Inter-Napoli la formazione degli azzurri rimarrà quasi identica a quella che ieri ha battuto la Sampdoria. Il quasi è d’obbligo perché Gennaro Gattuso si riserverà di sciogliere alcuni dubbi solo all’ultimo. Per il momento, le certezze sono tre: il modulo, la difesa e l’attacco. Contro l’Inter il Napoli partirà con il consueto 4-2-3-1. Davanti a David Ospina ci saranno Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas centrali, affiancati da Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Davanti Dries Mertens sarà l’unica punta, vista l’indisponibilità di Victor Osimhen. Alle sue spalle Hirving Lozano (in gol anche ieri), Piotr Zielinski e capitan Lorenzo Insigne. L’unico dubbio di Gattuso riguarda la mediana, in cui è certo di una maglia da titolare solo Tiémoué Bakayoko. Al suo fianco, sarà ballottaggio a due tra Diego Demme e Fabian Ruiz. Al momento sembra in vantaggio il tedesco, col tecnico che punta ad una mediana più muscolare e resistente.