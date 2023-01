Inter-Napoli, un ballottaggio molto aperto in casa azzurra: le ultime

Ci sarebbe un ballottaggio molto aperto in casa Napoli in vista della partita in programma domani sera tra le mura amiche dell’Inter.

INTER-NAPOLI – Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è un ballottaggio in corso a sinistra nella linea a quattro tra Mario Rui e Mathias Olivera. La fisicità dell’uruguaiano forse si lascerebbe preferire, ma è un ballottaggio molto aperto.

Fonte: Sky Sport