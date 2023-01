Inter-Napoli, ultimo allenamento per Spalletti: uno dà forfait e non parte!

Inter-Napoli è la sfida in programma domani (mercoledì 4 gennaio 2023) a San Siro alle ore 20.45, valevole per la sedicesima giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). La squadra di Spalletti ha svolto oggi l’ultimo allenamento prima della partenza per Milano: uno dà forfait

SFIDA ATTESISSIMA – Inter-Napoli è il big match che chiuderà la sedicesima giornata di Serie A, in programma a San Siro domani (mercoledì 4 gennaio) alle ore 20.45. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che ha presentato la sfida in conferenza stampa (vedi dichiarazioni), vogliono ripartire subito forte per confermare di essere i primissimi candidati allo scudetto mentre i nerazzurri sanno di dover vincere per poter ancora sperare.

FORFAIT – Intanto il Napoli ha svolto oggi l’ultimo allenamento prima della partenza per Milano. La sessione odierna ha avuto inizio con attivazione ed esercitazione atletica, seguita successivamente da lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Gianluca Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non prenderà parte alla trasferta.