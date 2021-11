Inter-Napoli, ultime scelte per Inzaghi e Spalletti: i favoriti nei ballottaggi

Inter-Napoli senza novità di formazione? Inzaghi e Spalletti sembrano aver deciso gli undici titolari da schierare a San Siro. Praticamente sciolti anche gli ultimi ballottaggi

PROBABILI FORMAZIONI – Manca ormai pochissimo all’inizio di Inter-Napoli, poco meno di due ore. E le formazioni ufficiali arriveranno tra non poco. Rispetto alle previsioni della mattinata, da casa Inter non si segnalano novità contrastanti. Pertanto, Joaquin Correa resta in vantaggio rispetto a Edin Dzeko per completare l’attacco. Al contrario, in casa Napoli, oltre all’ultima indisponibilità last minute (vedi articolo), un cambiamento rischia di esserci. Infatti, in attacco Hirving Lozano ha recuperato terreno rispetto a Eljif Elmas e potrebbe partire titolare. Per il resto, tutto confermato sia in casa Inter sia in casa Napoli (vedi probabili formazioni, ndr).