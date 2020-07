Inter-Napoli, ultima in casa per proseguire la corsa al secondo posto

Inter-Napoli è il secondo anticipo della penultima giornata di Serie A, in programma alle ore 21.45. Si gioca l’incontro che conclude la stagione al Meazza dei nerazzurri, chiamati a migliorare il rendimento interno per continuare la corsa al secondo posto.

CHIUDERE IN BELLEZZA – Prima di Inter-Napoli il ruolino di marcia dei nerazzurri in Serie A dice trentasei punti in casa e quaranta in trasferta. Comunque vada, in questa stagione, la squadra di Antonio Conte avrà fatto meglio nelle gare esterne, dov’è la migliore del campionato. Al Meazza ha vinto solo dieci volte su diciotto, con sei pareggi e due sconfitte. Non è un caso se la maggior parte dei rimpianti, soprattutto con Sassuolo e Bologna, sono arrivati a San Siro, quando la necessità di fare la partita si è scontrata con qualche limite della rosa e con errori puntualmente pagati a caro prezzo. Oggi si gioca per il secondo posto: contro un Napoli che pensa già al Barcellona in Champions League bisogna approfittare della situazione e tirare la volata per spuntarla su Atalanta e Lazio. Al Meazza poi si tornerà a settembre, sperando ci possa essere di nuovo il pubblico.

I PIÙ IN FORMA? – Conte l’ha ribadito anche ieri: quest’anno il recupero di un centrocampista è spesso coinciso con l’assenza di un altro. Succede lo stesso pure per Inter-Napoli: torna Nicolò Barella ma è squalificato Roberto Gagliardini. Il sardo farà coppia con Marcelo Brozovic, poi potrebbe esserci la terza titolarità di fila per Christian Eriksen, dal quale ci si attende di più. Ha fatto invece il suo Romelu Lukaku con ventitré gol in Serie A, -3 dal record della storia dell’Inter di un debuttante (Istvan Nyers nel 1948-1949). Lui ci sarà di sicuro, da capire se con Alexis Sanchez o Lautaro Martinez. Nel Napoli Gennaro Gattuso farà le prove di formazione per il Barcellona (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 il countdown vero e proprio a Inter-Napoli con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport.