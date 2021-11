Inter-Napoli tutto esaurito: vietata però la vendita ai residenti in Campania – TS

San Siro sarà tutto esaurito per il big match tra Inter e Napoli. Attesi 57mila tifosi. Come sottolienato da TuttoSport, però, è stata vietata la vendita ai residenti in Campania.

TUTTO ESAURITO – Come da previsione, Inter-Napoli a San Siro con il tutto esaurito. Il 26 dicembre 2018, l’ultimo Inter-Napoli di campionato pre-pandemia, erano in 63mila i tifosi presenti a San Siro. Domani sono attesi invece 57mila spettatori, tutto esaurito per il 75% della capacità consentita. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, come già noto, ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti in Campania per il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie.

Fonte: TuttoSport