Inter-Napoli, torna Lautaro Martinez: in mezzo dubbio Eriksen-Sensi – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per Inter-Napoli ci saranno delle novità di formazione. Torna Lautaro Martinez, mentre in mezzo Sensi è favorito su Eriksen.

INTER-NAPOLI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez titolari per dare l’assalto alla finale di Coppa Italia. I due bomber, 37 gol stagionali insieme, guideranno un’Inter con qualche volto nuovo rispetto al derby. Sotto lo sguardo del presidente Steven Zhang e contro un Napoli che tiene molto a questa semifinale, le novità potrebbero essere cinque perché di forze fresche c’è bisogno (tra quattro giorni c’è la Lazio…) e perché rispetto all’ultima giornata di campionato torneranno disponibili gli squalificati Bastoni e Martinez. La decisione finale sulla squadra che sfiderà gli azzurri, Conte la prenderà solo stamani, quando proverà le palle inattive. A differenza della settimana pre derby senza impegni, stavolta i giorni di distanza dal match contro i rossoneri sono tre e bisognerà valutare fino all’ultimo le condizioni fisiche dei giocatori più stanchi.

OPZIONI A CENTROCAMPO – I dubbi maggiori sono relativi a Eriksen, in panchina nel derby, ma molto positivo quando è entrato in campo, con la traversa colpita su punizione. Stavolta l’ex Tottenham inizierà dal 1’ come a Udine? Probabilmente no. La condizione fisica è migliorata rispetto al suo arrivo, ma se Conte giocherà ancora con il 3-5-2, il danese non ha ancora nelle sue corde i movimenti che le mezzali devono fare. In teoria potrebbe avere una chance se il modulo di partenza sarà il 3-4-1-2, ma è più probabile che inizialmente si accomodi in panchina. Chi giocherà, dunque, nell’undici iniziale? Diffici- le che tocchi alla stessa coppia di mezzali vista contro il Milan (Vecino-Barella) perché i due hanno speso molto e la fisicità dell’uruguaiano domenica potrebbe essere utile contro Milinkovic. A sorpresa, dunque, potrebbe tornare titolare Sensi che ieri è stato provato e che ha smaltito del tutto la botta al polpaccio sinistro presa contro il Cagliari. L’ex Sassuolo è molto motivato e con lui in campo la qualità in mediana crescerebbe. Sugli esterni Moses e Biraghi prenderanno il posto di Candreva e Young. Intoccabile Brozovic.