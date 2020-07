Inter-Napoli 2-0, il tabellino della partita della 37ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0. Questo il tabellino della partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020.

RISPOSTA IMMEDIATA – L’Inter batte il Napoli, come già successo all’andata, e mantiene il secondo posto in vista dello scontro diretto di sabato. L’Atalanta aveva tirato la volata nel tardo pomeriggio, vincendo in rimonta 1-2 a Parma, ma i gol di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez (splendido) rimettono il punto di distacco a novanta minuti dal termine della Serie A. Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva (60′ Godin), Barella, Brozovic, Biraghi (79′ Young); Borja Valero (89′ Eriksen); R. Lukaku (89′ Moses), Sanchez (60′ Lautaro Martinez).

In panchina: Padeli, Berni, Ranocchia, Esposito, Pirola, Agoumé, Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj (84′ Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski (65′ Allan), Demme, Elmas; Politano (75′ Lozano), Milik (84′ Callejon), Insigne.

In panchina: Ospina, Karnezis, Fabian Ruiz, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam, Younes, Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Del Giovane – Prenna; Prontera; VAR Irrati; A. VAR Galetto)

Gol: 11′ D’Ambrosio, 74′ Lautaro Martinez

Ammoniti: Sanchez, Brozovic, Barella, Biraghi (I), Conte (I, allenatore), Lozano (N)

Recupero: 4′ PT, 6′ ST