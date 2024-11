Inter-Napoli, si sposta Di Lorenzo? Conte valuta una modifica – TS

Antonio Conte valuta le sue scelte di formazione per Inter-Napoli. Nessun cambio fra gli undici che hanno giocato anche contro l’Atalanta ma, secondo Tuttosport, a cambiare potrebbe essere il modulo. In tal senso è importante il ruolo di Giovanni Di Lorenzo

IPOTESI DI UN CAMBIO – Il messaggio di Antonio Conte per Inter-Napoli è chiaro: fiducia agli undici che, la scorsa settimana, hanno perso in casa per 0-3 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Se la formazione per il tecnico dei partenopei non cambia negli uomini che scenderanno in campo, una modifica, però, potrebbe vederla il modulo. Da una parte si pensa a un possibile 4-2-2-2 in corsa durante la fase offensiva (con il solito 4-3-3 di partenza), con Scott McTominay pronto a passare da supporto a Romelu Lukaku ad aiutare di più in copertura i compagni a centrocampo. Dall’altra, secondo Tuttosport, non è da escludere un ritorno al 3-5-2 per il tecnico. E in questo senso sarà importante capire in particolar modo il ruolo di Giovanni Di Lorenzo.

Inter-Napoli, Antonio Conte valuta un cambio di modulo: necessario spostare Giovanni Di Lorenzo

RITORNO ALLE ORIGINI – Per poter schierare il suo ‘classico’ 3-5-2, Antonio Conte pensa proprio di spostare Giovanni Di Lorenzo. Da terzino di fascia destra, a braccetto destro difensivo. Avvicinandosi così al centrale, ovvero Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno spostato come braccetto di sinistra. Questo costringerebbe così Matteo Politano a destra a fare un lavoro più difensivo, che sarebbe fondamentale per coprire sulla fascia dove agirà Federico Dimarco. Lo stesso farebbe Mathias Olivera sulla fascia sinistra, spostato più avanti rispetto al ruolo di terzino che ricopre nella difesa a 4. Nessun cambio, quindi, come detto, nei giocatori che scenderanno in campo. Ma qualche possibile spostamento, magari a gara in corso, relativamente alle loro posizioni.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, quindi, la probabile formazione che, nel dettaglio, schiererà Antonio Conte per Inter-Napoli. Con il dubbio relativo al modulo, che in ogni caso dovrebbe restare il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.