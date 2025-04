Inter e Napoli, spareggio per la vittoria della Serie A? Il regolamento

Inter e Napoli sono a pari punti, dopo la vittoria a Monza dei partenopei e la disgraziata sconfitta al 94′ dei nerazzurri a Bologna: significa come, in caso di arrivo identico, la Serie A sarà decisa da uno spareggio. Ecco il regolamento.

ALLA PARI – Inter 71 punti, Napoli 71 punti. A cinque giornate dalla fine della Serie A. Il successo dei partenopei col Monza ultimo (0-1 fortunoso) e la sconfitta al 94′ dei nerazzurri contro la maledizione Bologna (1-0 disastrato) riequilibrano la classifica. Con il calendario che dice, per l’Inter, Roma in casa, Verona in casa, Torino in trasferta, Lazio in casa e Como in trasferta. Per il Napoli Torino in casa, Lecce in trasferta, Genoa in casa, Parma in trasferta e Cagliari in casa. Nell’eventualità dove entrambe dovessero fare gli stessi punti, sarebbe necessario uno spareggio tra Inter e Napoli per chi vincerà la Serie A: ecco il regolamento.

Come funziona il regolamento nel caso di spareggio fra Inter e Napoli per la Serie A

SPAREGGIO INTER-NAPOLI? ECCO COME – Il regolamento FIGC stabilisce questo. “In caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo di Campione d’Italia (1° posto) è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa”. Oppure “nella sede della finale di Coppa Italia, nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore”. La differenza reti (essendoci scontri diretti pari) sarebbe determinante per chi gioca in casa. L’Inter è ora a +40 (72 gol fatti), il Napoli a +27 (52 gol fatti): nel caso sarebbe spareggio al Meazza, patto che non si decida per il campo neutro per motivi di ordine pubblico.