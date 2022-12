Inter-Napoli, Spalletti punta forte su Kvaratskhelia: forma da ritrovare – TS

Inter-Napoli è in programma il 4 gennaio. Gli azzurri di Spalletti riprendono oggi il lavoro di avvicinamento alla sfida di San Siro in cui, secondo Tuttosport, il tecnico si affiderà a Kvaratskhelia

PREPARAZIONE – Il Napoli, dopo un breve stop per le festività natalizie, riprenderà oggi il suo lavoro di avvicinamento alla sfida di San Siro contro l’Inter. Secondo Tuttosport, Spalletti approfitterà di questi giorni per far crescere la condizione dei cinque reduci dal Mondiale (Lozano, Kim, Olivera, Anguissa e Zielinski) e degli infortunati di lungo corso (Rrahmani su tutti). Il tecnico, inoltre, si augura una crescita di condizione di Kvaratskhelia: il georgiano, vero protagonista della prima parte di stagione degli azzurri, è fuori per infortunio dall’1 novembre. Il lavoro che verrà svolto a Castelvolturno servirà per ripotare l’esterno alla forma ottimale.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma