Inter-Napoli, Spalletti con tutti a disposizione! Dubbi in difesa – Sky

Inter-Napoli andrà in scena mercoledì alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Luciano Spalletti avrà l’intera rosa a disposizione. Dubbi in difesa

BALLOTTAGGI – Inter e Napoli si sfideranno mercoledì a San Siro. Da Francesco Modugno, in collegamento su Sky Sport, le ultime sulla squadra di Spalletti: «Spalletti con tutto l’organico a disposizione e con la possibilità di scegliere. Qualche dubbio in difesa dove Rrahmani è fuori da tre mesi. Sta bene, vedremo se il tecnico vorrà rischiarlo. Juan Jesus pronto a sostituirlo, con Kim pronto a completare il reparto. Olivera in vantaggio su Mario Rui. Davanti ci sarà il tridente con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano».