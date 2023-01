Inter-Napoli, Sozza zittisce le polemiche e gestisce: la moviola – CdS

In Inter-Napoli l’arbitro Simone Sozza mette a tacere le polemiche e gestisce ottimamente il big match di San Siro. Nella moviola del Corriere dello Sport apprezzato il giudizio su un episodio in area.

LA MOVIOLA – La prova dell’arbitro Simone Sozza in Inter-Napoli riceve ampi consensi, e il Corriere dello Sport la certifica con un 6,5. Il direttore di gara spegne sul nascere ogni possibile polemica della vigilia, e celebra al meglio la conquista dello status di “internazionale”. Sozza sceglie di lasciare giocare molto, e alla fine fischia appena 19 falli in tutta la gara. E si destreggia bene anche in occasione dell’unico episodio definibile “dubbio”. Nell’area del Napoli Romelu Lukaku viene atterrato da Amir Rrahmani: l’intervento non viene giustamente considerato falloso, e il belga era in ogni caso in fuorigioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna