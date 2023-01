Inter-Napoli, Sozza grazia Barella 2 volte. Dimarco regolare. Moviola − TS

Sozza ha arbitrato Inter-Napoli. Tutto sommato buona la prestazione del giovane fischietto di Seregno, tartassato dalle polemiche alla vigilia. Qualche esitazione su Barella. Palla-gol Dimarco regolare. La moviola

MOVIOLA − Alle polemiche, Sozza risponde bene. Arbitra un ottimo Inter-Napoli sbagliando pochissimo se non per qualche cartellino giallo estratto con ritardo. Soprattutto su Nicolò Barella, graziato due volte: prima su Kvaratskhelia nel primo tempo e poi nella ripresa quando calcia il pallone a gioco fermo. L’ammonizione la prende nel finale. Giusta l’ammonizione al 27′ per Dzeko su Rrahmani, così come quelle per Kim, Di Lorenzo e Dumfries. Nel primo tempo annulla per fuorigioco una palla-gol di Dimarco davanti Meret. Se avesse segnato, il Var avrebbe convalidato.

Fonte: Tuttosport − Antonio Scurati