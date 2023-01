Inter-Napoli, Skriniar e Dzeko da urlo. Lukaku a metà. Le pagelle − CdS

L’Inter ha trionfato contro il Napoli 1-0 grazie alla rete di Dzeko nella ripresa. Il bosniaco ha timbrato dopo l’assist di Dimarco. Grande prova anche di Dzeko. Lukaku non guadagna la sufficienza. Le pagelle di Inter-Napoli

VOTAZIONI − Prova di forza e di consapevolezza dell’Inter che si è sbarazzata del Napoli per 1-0. Prestazione eccellente per organizzazione e attenzione dei ragazzi di Simone Inzaghi. A partire da Milan Skriniar che si becca un 7 per aver chiuso Kvaratskhelia e giganteggiato di testa. Stesso voto per Hakan Calhanoglu, ormai un maestro da regista, che per il mattatore della serata Edin Dzeko. Sua la rete decisiva a rilanciare l’Inter verso la lotta Scudetto. Da 6,5 invece le prove di Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Barella e Dimarco. Con quest’ultimo, che si è divorato due palle-gol nel primo tempo, ma ha avuto il merito di collezionare l’assist per la rete del vantaggio. Sufficienza invece per Onana e Darmian, così come per Gosens, Lautaro Martinez e Correa. Senza voto Gagliardini.

DUE A PARTE − Meritano una voce a parte Romelu Lukaku e Simone Inzaghi. Big Rom si becca l’unica insufficienza dell’Inter. Per lui 5,5. Non è ancora il vero attaccante conosciuto due anni fa, ma nemmeno quello sprecone del Mondiale. Gli serve ancora del tempo. Quanto a Inzaghi è il vero artefice della vittoria sul Napoli. Voto 7 per l’allenatore, che ha preparato la gara in modo perfetto curando i minimi dettagli.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi