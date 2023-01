Inter-Napoli, sfida fra Lukaku ed Osimhen: i numeri a confronto – TS

Inter-Napoli andrà in scena questa sera alle 20:45. Un big match che vedrà affrontarsi due attaccanti di spicco della Serie A: Lukaku ed Osimhen. L’analisi secondo Tuttosport

NUMERI – Inter-Napoli vedrà affrontarsi due degli attaccanti più forti del campionato italiano: Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Il belga, superati i problemi fisici che hanno condizionato la prima parte della sua stagione, è pronto a ripartire al meglio con la casacca nerazzurra. E, contro il Napoli, “Big Rom” ha sempre dato la scossa: con il belga in campo, infatti, l’Inter contro i partenopei tre vittorie ed un pareggio. Proverà ad arginarlo Osimhen: il nigeriano non ha mai segnato contro i nerazzurri e, nell’ultimo confronto, è uscito malconcio per uno scontro di gioco con Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini