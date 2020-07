Inter-Napoli sfida che non ha nulla da chiedere? Una motivazione per Conte

Condividi questo articolo

Inter-Napoli è la sfida che andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 21.45 e valida per la penultima giornata di Serie A. I nerazzurri, matematicamente qualificati alla prossima Champions League, hanno ancora un motivo per lottare, anche e soprattutto in vista dell’Europa League

OBIETTIVO – Inter-Napoli è una sfida sempre affascinante, anche quando le due squadre hanno apparentemente poco da chiedere al campionato. I partenopei, grazie alla vittoria della Coppa Italia, hanno ottenuto la qualificazione diretta alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. I nerazzurri sono matematicamente qualificati alla prossima edizione della Champions League, ma a differenza degli avversari hanno ancora un obiettivo: la conquista del secondo posto.

PERCEZIONE – La sfida con Atalanta e Lazio per il secondo gradino del podio è apertissima e alla prossima giornata, vale a dire l’ultima del campionato in corso, andrà in scena lo scontro diretto tra Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. I giochi in Serie A sono ormai fatti, è vero, ma il secondo posto dietro la Juventus darebbe una marcia in più all’Inter in vista dell’Europa League. Innanzitutto i nerazzurri andrebbero a migliorare il piazzamento della scorsa stagione; in secondo luogo, arrivare alla sfida con il Getafe da secondi anziché da quarti, darebbe tutta un’altra percezione. Terzo motivo, ma non ultimo, Conte non ama arrivare molto lontano dal podio. E siccome è già sfumato lo scudetto, c’è da giurare che voglia quantomeno stare il più possibile vicino al primo gradino. In attesa della prossima stagione…