Inter-Napoli (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Napoli è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la dodicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Scontro diretto alle spalle del Milan capolista, può valere molto più dei tre punti in palio. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Salgono a cinque gli assenti in casa nerazzurra. Agli ormai assenti per infortunio Vecino, Nainggolan e Pinamonti si uniscono i cileni. Né Vidal né Sanchez potranno essere della partita.

MODULO – La buona prova di Cagliari con il 3-5-2 dà più certezze a Conte, nonostante l’Inter sia in emergenza numerica da centrocampo in su. Quasi nulle le chance di (ri)vedere dal 1′ la difesa a quattro.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro. Il capitano Handanovic in porta. In mezzo de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. D’Ambrosio ha più chance di giocare esterno a tutta fascia a centrocampo anziché terzo di difesa.

CENTROCAMPO – Un dubbio in mezzo. A destra Hakimi dovrebbe iniziare dalla panchina, spazio a Darmian a destra e Young a sinistra. Davanti alla difesa Brozovic con ai lati Barella e Gagliardini mezzali. Per Eriksen si prevede l’ingresso nella ripresa.

ATTACCO – Zero opzione in avanti. A far coppia con Lukaku sarà ovviamente Lautaro Martinez, non avendo altre punte a disposizione.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Hakimi, Sensi, Eriksen, Perisic.

