Inter-Napoli, scelta di Inzaghi alla vigilia: gruppo davanti a tutto

Si avvicina il grande scontro diretto Inter-Napoli, uno snodo già importantissimo per quanto riguarda la lotta allo scudetto. Con Simone Inzaghi che prende una scelta importante alla vigilia, tenendo in mente l’importanza del gruppo

ULTIME SCELTE – Siamo ormai a poco più di 24 ore da un Inter-Napoli attesissimo da entrambe le parti. Una partita che, certo, vale soltanto per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ma che dirà già tanto, specialmente a livello psicologico, sul possibile andamento della stagione e su chi potrà lottare per lo scudetto fino in fondo. A questo proposito, Simone Inzaghi sa bene come sia fondamentale prendere le migliori scelte di formazione, scegliendo i suoi uomini migliori. Ed è proprio per questo che, secondo le ultime notizie, i due dubbi di formazione al centro della difesa e sulla destra sembrano andare verso la titolarità di Francesco Acerbi – al ritorno dal primo minuto dopo l’infortunio muscolare – e di Denzel Dumfries, uno dei grandi protagonisti della vittoria di mercoledì contro l’Arsenal.

Inter-Napoli, Simone Inzaghi punta tutto sul gruppo: scelta importante prima dello scontro diretto

RITIRO – Non solo: Simone Inzaghi, reduce proprio dalla vittoria di squadra dello scorso mercoledì in UEFA Champions League, sa bene quanto sia importante l’unità del gruppo. Ed è proprio per questo motivo che ha scelto di tenere la squadra in ritiro questa sera, in seguito all’allenamento di oggi che andrà proprio a sciogliere gli ultimissimi dubbi del tecnico. Poi, tutti ad Appiano Gentile. Tutti insieme per tenere unito il gruppo e scaldare l’ambiente in vista di un Inter-Napoli che ha veramente troppa importanza. Per tanti motivi, compresi anche i due importanti ritorni a San Siro da avversari sia di Romelu Lukaku, che di Antonio Conte.

PROBABILI SCELTE – Detto questo, in attesa proprio delle ultime sedute di allenamento, ecco la probabile formazione che Simone Inzaghi punta a schierare per Inter-Napoli di domani sera, 20.45, a San Siro: (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.