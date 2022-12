Inter-Napoli, scatta il divieto per i residenti in Campania: ecco perché – CdS

Inter-Napoli è stata vietata ai residenti in Campania, anche se provvisti di tessera del tifoso. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano su consiglio del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive di Milano. Di seguito quanto rivelato da corrieredellosport.it

DIVIETO – Inter-Napoli, sfida in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è stata vietata ai residenti in Campania anche se provvisti della tessera del tifoso. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha preso questa decisione su consiglio del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive di Milano. Potranno accedere regolarmente allo stadio i residenti nella regione Campania provvisti di fidelity card dell’Inter.

PERICOLO – Il motivo di vietare Inter-Napoli ai residenti in Campania è principalmente di ordine pubblico: Il Comitato ha infatti individuato il pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras. I biglietti già venduti a chi adesso ha il divieto di trasferta verranno rimborsati, per tutti gli altri verrà annullata la vendita.

Fonte: corrieredellosport.it