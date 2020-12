Inter-Napoli sarà l’occasione per rivedere in campo Kolarov?

Aleksandar Kolarov

Inter-Napoli obbligherà Antonio Conte ad altri cambi di formazione, per bilanciare i carichi. Occasione in vista per Aleksandar Kolarov?

SCELTE – In Inter-Napoli (domani alle 20.45) continueranno le rotazioni da parte di Antonio Conte, come annunciato oggi. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, diversi nerazzurri stanno svolgendo lavori straordinari da diverse settimane. E, onde evitare di compromettere la lucidità e preservare la capacità di compiere le scelte giuste, domani sarà necessario altro turnover. Come nelle ultime gare, le zone più interessate dal ricambio saranno l’attacco (con Lautaro Martinez che torna titolare al posto di Alexis Sanchez) e gli esterni. Achraf Hakimi ha superato le difficoltà avute a Cagliari, quindi probabile che parta ancora dal 1′ al posto di Matteo Darmian. Ma a sinistra?

DESAPARECIDO – Ivan Perisic e Ashley Young sono leggermente in calo, come visto sia contro lo Shakhtar Donetsk sia contro il Cagliari. Potrebbe quindi essere l’occasione per rivedere in campo Aleksandar Kolarov? Il serbo inizia questa stagione come un titolare dell’Inter, salvo poi uscire pian piano dalle rotazioni. L’ultima presenza è del 31 ottobre, nel 2-2 contro il Parma. In cui, oltre tutto, chiude la prestazione da esterno di centrocampo. Difficilmente contro il Napoli potrà tornare titolare nella linea a tre di difesa, ma sarebbe più lecito attenderselo come integrazione della corsia mancina. Tuttavia, è più probabile che possa entrare a gara in corso, quando potrà far valere la sua freschezza sugli avversari.