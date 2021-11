Inter-Napoli, Sanchez out. Inzaghi recupera Dzeko e Bastoni – CdS

Verso Inter-Napoli, Inzaghi dovrà fare a meno di de Vrij e Sanchez, in attacco però ha recuperato Dzeko e Bastoni. Di seguito le ultime dall’infermeria nerazzurra secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

RECUPERATI – Mentre gli altri sudamericani ieri erano già alla Pinetina per un defatigante, i due cileni, Sanchez e Vidal, sono rientrati a Milano soltanto in serata, proprio per consentire all’attaccante di effettuare, già in patria, gli accertamenti dopo il guaio muscolare accusato con l’Ecuador. Alexis ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Non una lesione seria, dunque, ma ci vorranno almeno 15 giorni per smaltirla. Il cileno, dunque, tornerà a disposizione per la sfida contro la Roma in programma a inizio dicembre. Intanto, Inzaghi può sorridere per il recupero di Dzeko e Bastoni, usciti dal derby con qualche fastidio ma da ieri a lavoro con il gruppo. Il bosniaco giocherà titolare, da capire se anche il difensore sarà impiegato dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport