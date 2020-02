Inter-Napoli, San Siro ancora strapieno: il dato spettatori – GdS

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” in edicola questa mattina, in vista di Inter-Napoli – semifinale di andata della Coppa Italia – sono previsti a San Siro più di 60mila tifosi. Un altro dato che fa capire il grande seguito nei confronti della squadra nerazzurra.

STRAPIENO – Dopo il grande successo del derby – vinto 4-2 ai danni del Milan domenica sera – con 75.817 spettatori, questa sera per Inter-Napoli a San Siro è prevista un’altra (l’ennesima) notte magica sugli spalti. Il pubblico nerazzurro ha infatti risposto alla grande in vista della partita di stasera, con un dato ufficioso per ora di circa 60mila tifosi presenti, grazie anche ai prezzi abbordabili proposti dalla società.

ESODO – Non solo oggi. Infatti, sarà anche grandissimo il seguito su cui potrà contare l’Inter anche domenica sera in trasferta, nella sfida Scudetto contro la Lazio di Simone Inzaghi. Sono previsti circa 10mila spettatori nerazzurri sulle tribune dello Stadio Olimpico per una sfida che si preannuncia spettacolare, visto anche il momento di forma in cui arrivano entrambe le squadre alla partita.