Inter-Napoli, ritorno alle origini per Inzaghi? Probabile formazione

Inter-Napoli sarà il match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Napoli rappresenterà il big match dell’undicesima giornata del campionato italiano. I nerazzurri, dopo la vittoria densa di significato contro l’Arsenal in Champions League, sono intenzionati a mostrare lo stesso atteggiamento mentale anche contro i partenopei. La solidità difensiva sperimentata in Champions League, data dalle 0 reti subite nelle prime 4 partite del girone unico della competizione europea, non può essere una casualità. L’auspicio è che l’Inter possa replicare la postura vista contro Manchester City e Arsenal piuttosto che quella assunta contro la Juventus in campionato. Il successo con gli azzurri passa anche, e soprattutto, dall’organizzazione difensiva che si vedrà nell’incontro.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Napoli, Inzaghi effettuerà le solite rotazioni cui ci ha abituato in questo inizio di stagione. I cambi apportati, contro l’Arsenal, rispetto alla gara con il Venezia hanno pagato. Forti dei tre punti in cascina contro i Gunners e dei titolarissimi trovatisi a riposo in occasione di quest’ultima sfida, i nerazzurri potranno nuovamente schierare Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Ciò significa che si potrà rivedere la coppia titolare nel reparto offensivo, così come la catena di sinistra su cui si sono fondati in maniera importante i successi ottenuti dai nerazzurri nel recente passato.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.