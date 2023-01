Inter-Napoli, la ripartenza di fuoco che sposta già gli equilibri del 2023

Inter-Napoli si giocherà alle 20.45 come primo appuntamento del 2023. Dopo la lunga sosta per i Mondiali la Serie A riprende con una partita già decisiva per le sorti del campionato.

SI RICOMINCIA! – Inter-Napoli è il big match della Serie A che riparte dopo cinquantadue giorni di stop. Si è rimasti al 13 novembre, l’ultima prima della sosta per i Mondiali, 2-3 all’Atalanta che ha tenuto vive le ambizioni di alta classifica. Per confermarle tali però adesso c’è l’avversario più ostico possibile: il Napoli capolista, che nelle quindici giornate già disputate ha ottenuto 41 punti su 45 disponibili (tredici vittorie e due pareggi senza mai perdere). Un impegno subito gravoso per l’Inter, ma anche stimolante. Vero che partendo da -11 non c’è margine d’errore, ma essere i primi a fermare la squadra di Luciano Spalletti darebbe una motivazione incredibile per affrontare la seconda parte di stagione. Dove servirà un netto cambio di rotta rispetto alla prima.

IL RILANCIO DA FARE – Per Inter-Napoli si attende il grande ritorno di Romelu Lukaku. Non gioca titolare da centotrentuno giorni, il 26 agosto contro la Lazio. Quando lui uscì, sul punteggio di 1-1, i nerazzurri erano ancora imbattuti: senza di lui cinque sconfitte in tredici giornate, compreso il naufragio nel finale all’Olimpico, e minuti solo con la Sampdoria. Adesso Simone Inzaghi sembra intenzionato a metterlo dal 1′ e c’è da capire con chi, visto il ritorno di Lautaro Martinez da Campione del Mondo e lo stato di forma di Edin Dzeko. Ancora fuori Marcelo Brozovic. Nel Napoli invece Luciano Spalletti punta sugli ex dal passato nerazzurro, come lui (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Napoli: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).