Inter-Napoli, rebus centrocampo per Spalletti! Un cambio in difesa – TS

Inter-Napoli andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport Luciano Spalletti non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione.

DUBBI – Inter e Napoli si sfideranno questa sera per il primo big-match di Serie A del 2023. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa dove sono in rialzo le quotazioni di Olivera rispetto a Mario Rui. Dubbi anche a centrocampo: Ndombele dovrebbe prendere il posto di uno fra Anguissa e Zielinski. In attacco solo conferme: Politano, Osimehn e Kvaratskhelia.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma