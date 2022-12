Inter-Napoli, Raspadori parte da mezzala? L’idea dalla Turchia di Spalletti

Luciano Spalletti può rivoluzionare completamente il suo Napoli in vista delle prossime sfide di gennaio. Inter-Napoli sarà la più importante, Giacomo Raspadori potrebbe giocare dal primo minuto, ma in un ruolo diverso dal solito.

NOVITÀ – Dalla Turchia arrivano novità in vista di Inter–Napoli. Luciano Spalletti ha in mente una rivoluzione a centrocampo e già nella prima amichevole è arrivata la prima prova. Contro l’Antalyaspor la squadra partenopea è salita in campo con Giacomo Raspadori nel mezzo del campo, precisamente utilizzato come mezzala. Uno sfizio, come viene reputato dal tecnico di Certaldo, che può però dare diverse soluzioni per superare il test contro l’Inter. Nel primo match in terra straniera il Napoli ha vinto e Raspadori ha segnato una splendida doppietta. Oltre ai gol, tante corse all’indietro, primo pressing portato spesso con velocità e qualità palla al piede. Può essere la nuova carta di Spalletti la scelta giusta per battere l’Inter?