Inter-Napoli, prove di attacco: test per Lautaro Martinez e Correa – CdS

Per Inter-Napoli, Dzeko potrebbe riposare, o almeno inizialmente. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri in allenamento Inzaghi ha testato la coppia formata da Lautaro Martinez e Correa.

PROVE DI ATTACCO – Ieri in allenamento Simone Inzaghi ha testato la coppia argentina formata da Lautaro Martinez e Correa. Si capirà soltanto tra oggi e la rifinitura di domani, però, se la coppia possa davvero essere la scelta definitiva per Inter-Napoli. La sensazione, è che Dzeko continui ad essere leggermente in vantaggio rispetto l’ex Lazio. Indipendentemente da chi giocherà, la buona notizia è che comunque stanno tutti bene e Inzaghi farà delle valutazioni in tal senso considerando anche la sfida in settimana contro lo Shakhtar Donetsk.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.