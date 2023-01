Inter-Napoli, prove alla Pinetina in vista della gara. I precedenti sorridono

Prove alla Pinetina per l’Inter allenata da Simone Inzaghi in vista della partita contro il Napoli, big match previsto mercoledì 4 gennaio.

PROVE E PRECEDENTI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, da Appiano Gentile, l’Inter è entrata in campo sui terreni della Pinetina. Iniziano dunque le prove della squadra che sfiderà il Napoli mercoledì prossimo a San Siro. Nei precedenti quattro incontri contro la compagine azzurra la formazione nerazzurra ha vinto sempre, per cui tenterà di ripetere un’impresa del genere che quest’anno pare ancora più difficile.

Fonte: Sky Sport